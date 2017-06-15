Нидерланды уведомили Совет ЕС об окончательной ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Соглашение об ассоциации Украина - ЕС ратифицировали все страны-члены ЕС.

Сегодня утром Нидерланды информировали Европейский Союз об окончательном принятии ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Секретариате Совета ЕС.

Таким образом, Соглашение об ассоциации Украина - ЕС ратифицировали все страны-члены ЕС.

Ожидается, что окончательное решение будет принято Советом Евросоюза до 12 июля, то есть до саммита Украина-ЕС, который запланирован на 13 июля.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Нидерландах был опубликован закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, который 1 июня был подписан королем Виллем-Александром и 13 июня подписан в Министерстве юстиции страны.

Этот закон был принят в Сенате 8 июля 2015 года. Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по этому соглашению. Против проголосовал 61% участников референдума, за - более 38%.

Затем 15 декабря 2016 года на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, направленными на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое было приостановлено из-за негативного результата референдума в Нидерландах. Предложения Нидерландов были оформлены в виде приложения к Соглашению.

30 мая 2017 года в Нидерландах был принят законопроект о вступлении в силу закона от 8 июля 2015 года об одобрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

12 июня глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.