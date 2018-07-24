Никакой референдум в Донбассе невозможен - Волкер

Люди не имеют возможности даже свободного передвигаться, не говоря уже о голосовании.

Проведение всяческого рода референдумов на оккупированной территории Донбасса невозможно, поскольку они не будут иметь легитимности. Об этом заявил Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее говорил о том, что жители Донбасса боятся расправы со стороны боевиков, в интервью "112 Украина", напомнив, что Соединенные Штаты уже официально откинули эту идею.

"Белый Дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких- либо референдумов", - заявил дипломат.

Напомним, авторитетное американское издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с дипломатами о своем предложении провести "референдум" в ОРДЛО. По его словам, это предложение он озвучил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Один из источников сообщил, что Трамп попросил Путина не обсуждать "референдум" на пресс-конференции после саммита, взяв время на размышления.

В МИД Украины категорически отвергли идею проведения еще одного псевдореферендума на оккупированной территории под дулами российских автоматов.

Ранее в США поведение Трампа в Хельсинки жестко раскритиковали либеральные медиа, Демократическая партия и часть республиканцев. Президента упрекают в недостаточной жесткости и "подыгрывании" Путину. Демократы даже инициировали слушания в Конгрессе с участием переводчика Трампа и других членов американской делегации в Хельсинки.

По материалам: 112 Украина