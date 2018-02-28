"Никакой тайны": Порошенко рассказал о встрече с Тимошенко

Президент Петр Порошенко сообщил подробности своей последней встречи с лидером Батьківщини Юлией Тимошенко, отметив, что не делает из этого "никакой тайны". Об этом глава государства рассказал сегодня, 28 февраля, во время пресс-конференции "Вызовы-2018".

Журналист информагентства РБК-Украина Сергей Щербина попросил Порошенко прокомментировать информацию СМИ о том, что на днях президент якобы достиг договоренности с Народным фронтом, премьер-министром Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко о создании "единого политпроекта" перед предстоящими выборами и что глава государства якобы встречался с Тимошенко.

Отвечая на этот вопрос, Порошенко подчеркнул, что не собирается участвовать в парламентских выборах 2019 года, и добавил, что "вопрос политических союзов - это вопрос чрезвычайно важный для того, чтобы координировать усилия, в том числе в рамках действующей коалиции".

"У меня есть один союзник - украинский народ. Я благодарен политическим партиям, я их поддерживаю, я буду делать все возможное, но на сегодня это не моя повестка дня", - заявил он.

Также Порошенко отметил, что, скорее всего, на президентских выборах не будет "выдвиженцем партий", однако не исключил этот вариант полностью.

По словам президента, он регулярно встречается со всеми руководителями политических фракций в парламенте.

"В том числе я встречался с Юлией Владимировной Тимошенко. Много раз, в том числе, мне кажется, один раз в этом году. Мы очень тщательно обсудили процедуру выдвижения кандидатов в члены ЦИК, потому что там было miscommunication (англ. "недопонимание" - ред.) и фракция Батьківщина сменила свою кандидатуру, которая соответствовала выраженным мной критериям, которым должны соответствовать кандидаты в ЦИК", - сказал глава государства.

"Юлия Владимировна поблагодарила меня, когда я сказал, что я, безусловно, кандидатуру Батьківщини внесу в Раду и пусть парламент определяется, что и было сделано. Я не делаю из этого никакой тайны", - подытожил Порошенко.

22 февраля 2018 года социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты опроса украинцев, согласно которым лидерами президентских выборов стали бы Тимошенко и Порошенко, причем во втором туре победила бы лидер партии Батьківщина.