Никто не может выполнить работу вместо украинской власти, - Байден

Никто не может выполнить работу вместо украинской власти, и руководство и народ Украины должны оценивать потребности Украины выше личных интересов.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден на совместном с Президентом Петром Порошенко брифинге.

Байден также отметил, что рассчитывает на сотрудничество Украины с Администрацией избранного Президента США Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что следующая Администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе", - сказал Байден.

Напомним, Байден прибыл в Украину для встречи с Порошенко и Гройсманом