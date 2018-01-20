Нищук назначил жену Порошенко главой культурного фонда

За кандидатуру Марины Порошенко члены Наблюдательного совета Фонда проголосовали единогласно

Министр культуры Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного фонда жену президента Украины Марину Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марина Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда.

Фото: mincult.kmu.gov.ua

В ходе своего выступления Марина Порошенко заявила, что Культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать старты культурных и художественный проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества, а также сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире.

В ходе обсуждения деятельности фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность исполнительного директора фонда, который продлится с 22 января по 2 февраля.

Напомним, согласно закону об Украинском культурном фонде, он будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии.

Фонд является бюджетным учреждением. Его главой может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным и иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.

Как известно, Марина Порошенко по образованию является медиком-кардиологом.