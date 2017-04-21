Нищук: Списки запрещенных российских артистов пересмотрят

В четверг, 20 марта, министр культуры Украины Евгений Нищук завил, что список запрещенных в Украине российских деятелей культуры пересмотрят, сообщает Интерфакс -Украина.

По словам министра, создана специальная комиссия из работников Нацсовета, представителей Службы безопасности Украины и экспертов в сфере медиа, которая пересмотрит список запрещенных в Украине артистов.

Кроме этого Нищук добавил, что появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу для безопасности Украины как высказываниями, так и действиями.

Стоит отметить, что министр культуры заявляет, что выступает против цензуры, однако он считает, что ограничения против пропаганды вводить необходимо.