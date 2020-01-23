Нормандия в Иерусалиме. Чего ждать от визита Зеленского в Израиль

Поведение президента Украины вызывает в Москве неудовольствие. Зеленский продолжает говорить о мире, который на языке Путина означает капитуляцию, но за рамки ритуальных фраз и формул не выходит

Владимир Зеленский продолжает осваиваться в конституционной роли куратора внешней политики - и из Давоса он отправится прямиком на международный форум памяти Холокоста в Иерусалиме. Где, похоже, попадет в объятия своих нормандских друзей. Разве что вместо Ангелы Меркель на этом мероприятии будет присутствовать федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, чью формулу мы якобы внедряем в "мирный процесс". Четверка в сборе

Добровольной или принудительной является эта встреча в Израиле? Вопрос не праздный, поскольку украинский президент (подобно польскому и литовскому) мог бы манкировать этим событием. И вовсе не по политическим причинам.

Главным организатором Всемирного форума памяти Холокоста является такой себе российский олигарх Вячеслав (Моше) Кантор (а не, скажем, правительство Израиля). Поскольку олигархом в России сегодня можно быть только по личному разрешению "первого лица" (поэтому невозбранно продающий в Беларусь нефть Михаил Гуцериев фактически сменил сюзерена), то форум, по сути, сделан "лично под Путина". В принципе, Кантор, конечно, не только этим занимается, но с его именем, в частности, связана вся линия борьбы с "поднявшим голову в Европе антисемитизмом", и сегодня совершенно очевидно, на чью мельницу льется эта вода (обратим, кстати, внимание на недавние попытки провокаций в Украине). Говорят также, что россияне выдвинули четкий ультиматум: в Израиле выступает кто-то один - либо Владимир Путин, либо польский президент Анджей Дуда.

Варшава же отказалась неспроста.

Целью мероприятия является восстановление "Большой четверки", т.е. группы стран, признанных победителями во Второй мировой войне: США, СССР, Великобритании и Франции. В Иерусалиме они будут выступать в роли тех, кто остановил уничтожение евреев. К этой группе присоединилась Германия - покаявшийся организатор Холокоста. Очевидно, что такая концепция означает попытку восстановления выгодной для России "ялтинской" концепции "концерта держав", в котором нет места для независимой и самостоятельной роли таких стран, как Польша.

Это также концепция, которая ставит Россию на сторону сил добра и навязывает всем остальным российский взгляд на Вторую мировую войну, оставляя в стороне, среди прочего, ее роль в первом периоде конфликта (сталинско-гитлеровский договор и нападения на Польшу, республики Балтии, Румынию и Финляндию). При чем здесь Оман

В каком качестве едет в Израиль украинский лидер, если отойти в сторону от официальных целей форума?

По-видимому, странные челночные перелеты загадочных личностей из Москвы в столицу Омана Мускат и обратно, пока там то ли отдыхал, то ли работал, то ли за свой счет, то ли за казенный Владимир Зеленский, не решили важных вопросов, да и вообще совпали с обострением на Ближнем Востоке, иранско- украинской трагедией и закончились скандалом. Теплая зима навевает мысли о весне и нормандском формате, который мог бы что-то, наверное, и продемонстрировать в плане успехов.

Пока что поведение президента Украины - на фоне, к тому же, минской фронды, - вызывает в Москве неудовольствие. Зеленский продолжает говорить о мире, который на языке Путина означает капитуляцию, но за рамки ритуальных фраз и формул, ласкающих ухо европейцев, не выходит. Вместе с тем Путин, судя по учиненному им кадрово-конституционному переполоху, преисполнился некоего фатализма, возможно, ставшего результатом кризиса с СП-2 и унылого визита Меркель.

И все-таки, напомним, что мероприятие под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!" организовано Кантором в сотрудничестве с Яд Вашем и под патронатом президента Израиля Реувена (Руби) Ривлина. "Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц [по-польски - Освенцим, - "ДС"], посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму" - говорится на официальной странице. Фиксер Кантор

Сам же 68-летний москвич Вячеслав Моше - личность отнюдь не простая. Так, журнал Forbes оценивает состояние Кантора на 2018 г. в $3,7 млрд, ставя его на 29-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России и 630-е место в мировом рейтинге Forbes. Закончив в 1976 г. Московский авиационный институт, он занимался научной работой в НПО "Спектр" там же, при МАИ. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Автоматическое управление космическими летательными аппаратами" и получил степень кандидата технических наук. В 1989-1993 гг. - генеральный директор российско-американского предприятия "Интелмас". Под его руководством были внедрены и установлены одни из первых компьютерных сетей в России, в том числе в подразделениях Академии наук. При этом стоит вспомнить о дискриминации евреев в годы застоя и том уровне доверия, которым нужно было в таких условиях обладать, чтобы в принципе заниматься вышеупомянутой проблематикой.

В 1993 г. Кантор возглавил агрохимическую компанию "Акрон" - это один из крупнейших мировых производителей удобрений, созданный на основе приватизированных советских предприятий в Новгороде и Дорогобуже. В 1996- 2000 гг. являлся советником по экономическим вопросам спикера Совета федерации.

С 2000 г. (то есть с начала президентства Путина) он же является генератором проекции мягкой силы Москвы, президентом Национального института корпоративной реформы - некоммерческой организации, которая объединяет политических деятелей, представителей делового и академического сообщества. Ее деятельность направлена на улучшение инвестиционного климата в России и имиджа российских предприятий за рубежом - но Европейский еврейский конгресс, который Кантор возглавляет уже то ли третий, то ли четвертый срок подряд, - учреждение, конечно, помощнее. Поэтому украинского президента вроде как оставили без особого выбора. Прелюдия к 9 мая

Бонусы, по-видимому, состоят в том, что если в Давосе Зеленский смог лицезреть самого популярного президента в мире, связанного с ним исторической судьбой - Дональда Трампа, то в Израиль собрались только вице- президент Майкл Пенс и лидер большинства (сейчас - демократического) в Палате представителей, инициировавшая процедуру импичмента Нэнси Пелоси.

Оба, пусть и по разным причинам, но настороженно относятся к нынешнему украинскому лидеру. Поэтому, похоже, собеседником Зеленского опять станет Путин. Вполне возможно, с подключением переживающего не лучшие дни, но хотя бы знакомого с Зеленским Нетаньяху. Правда, отношения Нетаньяху с Путиным тоже эволюционируют: оппозиция винит премьера в бессмысленности его российской политики, и события вокруг Ирана показывают, что резон в такой критике есть.

Вероятность разговора Путина с Зеленским весьма высока, ведь российский президент явно рассматривает Иерусалим как прелюдию к 9 мая в Москве, где он намерен предстать едва ли не мировым повелителем. Но о чем может быть этот разговор? Да все о том же - роль Зеленского во всех этих форматах ничем не отличается от роли пионера Коли Герасимова, попавшего в руки космических пиратов в советском сериале "Гостья из будущего".

Украинского президента, пользуясь его политическим промискуитетом (так, на днях он заявил, что не шел бы на выборы, если бы не хотел добиться мира на Донбассе) продолжат ломать на предмет капитуляции. А именно: включения ОРДЛО на правах равного прочей Украине субъекта, отказа от интеграции в НАТО и ЕС и вассальной присяги реконструируемой Путиным то ли средневековой Москве, то ли Орде.

Других-то тем для разговоров в Израиле после малоприятного для России решения главного вопроса - газового - больше и не осталось. А ведь на подобных печальных мероприятиях необходимо произносить правильные слова, стараясь увернуться от наклеивания каких-либо ярлыков (ведь известно, что часть правящей партии набрана из профессиональных "борцов с национализмом"). С технической точки зрения киевскому гостю, по-видимому, расскажут, что изменилось в вопросе неофициальных каналов связи после недавних пертурбаций в Кремле: пускай Михаил Бабич и Владислав Сурков остались на своих местах, Дмитрий Козак потерял свой статус вице-премьера, а это существенно.

Сможет ли Зеленский не попасть в эти умело расставленные в палестинской пустыне капканы - сказать сложно. Пока что ему везло.

Максим МИХАЙЛЕНКО