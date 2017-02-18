"Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня на Донбассе с 20 февраля

Министры внутренних дел "нормадськои четверки" договорились о прекращении огня на Донбассе с 20 февраля. Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на DW.

"По словам З.Габриеля, министры договорились, что "этот (нормандский - ред.) формат надо сохранять", хотя должно быть также тесный контакт с США. Он также сообщил, что стороны согласились использовать свое влияние для внедрения режима прекращения огня с 20 февраля. Чиновник отметил необходимость отвода тяжелых вооружений и допуска мониторинговой миссии для наблюдения за местами хранения вооружений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Мюнхене состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки".