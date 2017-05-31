Нормандская встреча: Киев предложил режим тишины

В Берлине завершились переговоры в рамках нормандского формата.

Глава украинской делегации Вадим Пристайко рассказал об итогах переговоров в Берлине в рамках Нормандского формата, передает Укринформ.

"Сегодня было предложение украинской стороны объявить очередной (десятый) режим тишины, но попросить или потребовать (как угодно можно называть) от российской стороны, чтобы президент Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются", - сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что основной месидж украинской стороны на переговорах был в том, что надо прежде всего прекратить стрелять.

"Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры порой стараются в некоторых моментах "подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в нашем списке задач".

Пристайко отметил, что основная задача встречи была заслушать доклады о деятельности 4 "минских" рабочих групп. Их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава Трехсторонней контактной группы) Мартин Сайдик, также приняли участие в переговорах.

По его словам, на сегодняшней встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых "застряли" рабочие группы в Минске:

"Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма".

Напомним, в начале мая нормандский формат был приостановлен. Киев объяснил это выборами в Германии и Франции. "Им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса", - заявила представитель Украины.

Также отметим, что французский президент Эммануэль Макрон выступил за встречу по Украине.