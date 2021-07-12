Нормандський формат може стати майданчиком для обговорення "Північного потоку-2", - Зеленський

Нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу"Північний потік-2".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає телеканал НАШ.

"Я думаю, що нормандський формат може бути майданчиком, де можуть підійматися енергетичні питання. Я сказав пані Меркель, що Україна може бути відключена від газу. Ми всі ризикуємо. Газ може не отримати й окупована територія Донбасу. А це ті зобов'язання, які брали на себе учасники Нормандії", - заявив Зеленський.