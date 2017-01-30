Нормандский формат - правильный путь установления мира на Донбассе - Меркель

Режим прекращения огня на Донбассе не действует, но нормандский формат - это правильный путь, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности. Об этом в понедельник, 30 января, на брифинге в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы верим в то, что "нормандская четверка", этот нормандский формат, - это правильный путь, и мы будем его придерживаться, несмотря на препятствия, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - отметила г-жа Меркель.

Стоит отметить, что в Европе осознают реальную ситуацию на Донбассе и признают, что "режим прекращения огня" не существует.

"За последние часы мы снова узнали, что "режим прекращения огня" фактически не существует, что опять гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН уже в этом конфликте до этого момента погибло около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто", - также отметила канцлер.

Как сообщал НБН, в понедельник, 30 января, президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Германию во время встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом обратился с призывом к немецкому парламенту признать Голодомор геноцидом украинского народа.