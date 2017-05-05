Нормандский формат продолжит работу, несмотря на паузу на высшем уровне - Кулеба

Переговоры в "нормандском формате" будут проводиться этим летом, несмотря на паузу в контактах между лидерами Украины, Франции, Германии и России, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжатся", - сказал дипломат в эфире "5 канала" вечером в четверг, 4 мая.

По его словам, приостановка контактов глав государств "нормандской четверки" связана с выборами президента Франции.

"Нормандский формат" продолжит функционировать, потому что это довольно многоуровневый механизм, и контакты будут поддерживаться", - подчеркнул Кулеба.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.

По материалам: 5 канал