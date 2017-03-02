"Нормандский формат" умер? Пусть живет "будапештский"?

Радость от заявлений британского и польского министров - Джонсона и Ващиковского - немного преждевременная, но оправданная

Министры иностранных дел Польши и Великобритании приехали в Киев, и еще до встречи со своим украинским коллегой один из них, поляк Витольд Ващиковский заявил сенсацию: возможно изменение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе с "нормандского" на какой-то другой.

Патриоты Украины, а особенно те, которым особенно ненавистны "нормандский формат" и его дитя - "минские соглашения", заволновались. Это было радостное волнение. Неужели!? Бог услышал наши молитвы и вправил мозги нашим западным союзникам? Они, наконец, поняли, что "минские соглашения" не ведут к миру, что с агрессором надо говорить на языке силы, а не уговаривать его соблюдать международное право? Неужели вот-вот можно будет перефразировать известную фразу из истории наших заклятых врагов: "Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, - свершилась!" То есть, "изменение формата переговоров по Донбассу, о необходимости которого так долго говорили украинские патриоты, произошло!"

Давайте процитируем Ващиковского. Вот что он сказал: "Мы еще не договорились о новом формате, но, конечно, как я сказал, мы будем проводить оценку результатов имплементации Минских соглашений, а также оценку работы "нормандского формата" ... У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате... Мы пришли к выводу, что "нормандский формат" принес определенные позитивные изменения: нормандская формула и Минские соглашения остановили главный конфликт между Россией и Украиной, однако этот формат не решает проблему".

Не будем брать во внимание, что речь идет пока об "открытой дискуссии". Для нашего радостного волнения это не принципиально, ведь понятно, что, как говорил один известный герой из литературы того же нашего заклятого, "лед тронулся, господа присяжные!" То есть, первый, самый важный, шаг в правильном направлении сделан.

Лучше отметим слова поляка о нерешенной проблеме. Здесь все понятно. Нерешенная проблема - это отсутствие мира, по-другому - война продолжается, а ее надо закончить. Итак, Запад хочет окончания войны, и нынешняя ситуация на Донбассе его категорически не устраивает. Настолько, что Запад готов проявить инициативу и изменить формат переговоров.

Хорошо, что Запад хочет мира и не хочет "замороженного" очага военного конфликта почти в центре Европы (географической). Мы тоже не хотим. Но какой будет плата за мир?

Новый формат переговоров, который уже называют "будапештским", очевидно выгоден нам, но, без иллюзий: ни один формат невозможен, если Россия не даст на него согласия. Можно ли вынудить Россию к новому формату? Конечно, да. За деньги все можно. То есть, Россия согласится, если будет "взятка" - предварительное обещание других участников переговоров удовлетворить те или иные претензии россиян. Какие именно? Точно это, разумеется, сейчас никто не скажет, но, к примеру, это может быть неформальное согласие на аннексию Крыма (про де-юре речь не идет, россиянам достаточно отмены санкций и обязательств Украины поставлять в Крым воду и электричество по "гуманитарным соображениям") в обмен на безусловный уход России из Донбасса. Или на обещание не ужесточать общие санкции и даже их уменьшить (отменить). В целом, предметом торга между такими сильными мировыми игроками, которыми являются Россия, США, Британия, Германия, Франция, могут быть какие угодно мировые проблемы (к примеру, сирийская или борьба с ИГИЛ), независимо от конкретного повода к переговорам. Важно понимать, что переговоры в новом формате не начнутся, если России что-то наперед не пообещают.

Итак, за согласие России на переговоры в новом формате ей надо будет заплатить. Осознаем ли мы, что главным, и даже единственным, "плательщиком" в таком случае будет именно Украина. А кто же еще? Кто из западных государств - гарантов нашей территориальной целостности согласно Будапештскому меморандуму - согласится заплатить России за освобождение украинских земель своими, а не украинскими, интересами?

Поставим вопрос иначе: можно ли вынудить Россию к переговорам в новом формате без того, чтобы что-то ей обещать? Вот и Борис Джонсон, министр иностранных дел Британии сказал в Киеве: "Давление на Россию должно быть усилено, а не наоборот. Можно, но сначала к России надо применить силу, и нынешние санкции, даже усиленные, - это еще не эта сила. Чтобы Россия выполнила все наши и мирового сообщества требования, ее сначала нужно победить в войне.

Есть ли смысл в любом формате, если в нем не будет участвовать Россия? Безусловно. Только тогда это уже будет не "формат", это уже надо называть по-другому. В истории прецеденты были, к примеру - "антигитлеровская коалиция", в составе которой не было нацистской Германии. То есть, объединение государств, цель которого забрать у агрессора захваченное им добро, в данном случае - части территории Украины, и наказать его наложением контрибуции. Кто сегодня осмелится утверждать, что такая коалиция возможна? То-то же. И даже если бы это было практически возможно (то есть, если бы западные державы вдруг почему-то "созрели" на прямую конфронтацию с Россией), то еще вопрос, готова ли сама Украина сегодня к участию в такой коалиции?

И все-таки все эти "черпаки дегтя" не могут полностью погасить наше радостное волнение, разве что немного его "прикрутить". Со всеми упомянутыми неприятными вопросами как-то разберемся - рано или поздно. Главное сейчас двигаться в правильном направлении. И отказ от "нормандского формата" в пользу любого другого, и тем самым - от "минских соглашений", в которых агрессор не назван агрессором, это именно такое движение.

Юрий Сандул. Киев.