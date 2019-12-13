Нормандский формат: Зеленский рассказал, что увидел в глазах Путина

С президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" ("Право на владу"), комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

"Мы на протяжении 8 часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии - госпожа Меркель, и со стороны Франции. Я очень благодарен им. Они действительно нас очень сильно поддерживали. Что касается президента РФ, я понял, что это непростой, сложный человек. Но мне понятно многое после этой первой встречи. Я обо всем не буду говорить, если можно, это будет моя тактика для следующей встречи", - сказал Зеленский.

"Но я точно понял, что у нас начался диалог [с Путиным]. Мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция - война в Украине, к сожалению. Это наша земля, это наши люди. Это сильная позиция. Еще очень чувствовалась поддержку людей. Я хочу поблагодарить всех наших украинцев, которые поддерживали нас", - заявил президент Украины.

Глава государства также сообщил, что пожал руку президенту России Владимиру Путину при встрече: "А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться? А самое главное - не просто на словах, а решать вопросы. И мне кажется, что в целом мы много чего решили, но результат этих решений мы увидим уже до конца года".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с "Л-ДНР" по принципу "всех на всех", который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран- участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением "режима тишины" и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

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