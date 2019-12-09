Нормандский саммит: обзор зарубежной прессы

Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдут переговоры Нормандской четверки. Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретят после трехлетней паузы в переговорах с 2016 года. Накануне в Киеве прошли массовые демонстрации, в частности на Майдане Незалежности и возле здания Офиса президента на улице Банковой, с призывом к Владимиру Зеленскому не поступиться украинскими интересами во время переговоров. Однако Нормандский саммит в центре внимания не только в Украине. Зарубежные издания тщательно следят как развиваются события вокруг встречи Владимира Зеленского, Эмануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина, давая свои оценки. Как освещается тема международными СМИ - в обзоре УНН.

В статье Forbes акцентируется внимание на том, что перед Владимиром Зеленским стоят "красные линии", которые он не должен пересечь, как требует украинское общество. Издание напоминает, что повестка Зеленского и Путина кардинально отличается в том, что Кремль будет толкать Украину на прямые переговоры с боевиками "ЛНР" и "ДНР", ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. И напоминает, что еще одним возможным вопросом встречи может быть долг российского "Газпрома" украинской стороне после победы Украины в Стокгольмском арбитраже.

Европейское издание Euroactiv накануне посвятило материал, в котором тоже говорится о "красных линиях", которые выдвинула перед Зеленским украинская оппозиция. В статье говорится о том, что партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" сформулировали ряд требований к Президенту Зеленскому перед переговорами в Париже: требовать возвращения Крыма, не допустить компромиссов, которые привели бы к федерализации страны, не отступать от курса европейской и евроатлантической интеграции и настаивать на возвращении контроля над неподконтрольной частью границы с Россией до проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Британское издание The Gurdian акцентирует внимание, что переговоры в Париже - это первая встреча президентов Украины и России. В материале напоминается, что Зеленский давно стремился к таким переговорам с Путиным. The Guardian также напоминает, что Франция, будучи одним из медиаторов нормандского диалога изменила свое отношение к отношениям с Российской Федерацией, и не расценивает ее более как врага. Издание не обошло вниманием и план "Б" советника Президента Украины Андрея Ермака, который он озвучил в Великобритании во время выступления в лондонском "Чатам Хоуз". В частности Андрей Ермак говорил о возведении стены между подконтрольными и оккупированными территориями по примеру Израиля, если переговоры с Россией так и не сдвинутся с места.

France 24, в свою очередь, акцентирует внимание на усилиях президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе установления мира в Украине и напоминает, что Владимир Зеленский, в противовес Петру Порошенко, который проводил жесткую политику против Кремля, новый человек в политике и не обладает соответствующим опытом. В то же время, France 24 пишет, что Нормандские переговоры в Париже - это шанс для президента Макрона реализовать свои стремления по установлению партнерства с Россией.

CNN пишет, что украинцы обеспокоены тем, что Зеленский может согласиться на мир на условиях Кремля и напоминает, что "дьявол кроется в деталях", предостерегая от имплементации формулы, очевидно Штайнмайера, которая касается проведения выборов на Донбассе и предоставления особого статуса окупированным территориям. CNN также напоминает, что США продолжает военную поддержку Украины.

В материале Foreign Policy говорится о том, что Украина стоит отказаться от разрушенного Донбасса ради ускорения темпов евроинтеграции. Впрочем, как пишет издание, Украина не обладает средствами достаточными для восстановления разрушенного Донбасса.