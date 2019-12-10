"Нормандский саммит": Выдержав экзамен в Париже, украинская власть должна сохранять бдительность - Гриценко

Во время переговоров нормандской четверки в Париже президент Владимир Зеленский не сдал интересы Украины, но и не достиг цели устойчивого мира, считает экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Достиг ли Зеленский в Париже устойчивого мира? Нет, не достиг. И нужно признать: это было невозможно. Состоялась ли в Париже измена/капитуляция? Нет, не состоялась, хотя вот это было возможным, и давление на Зеленского было безумным", - написал политик утром в Facebook.

При этом президенту Зеленскому удалось четко и публично обозначить красные линии, которые для Украины являются пределом.

"Это было труднее всего сделать, ведь в "Минске-2" Украина (предыдущая власть) сама заступила за "красные линии", зафиксировав подписью и "особый статус" в Конституции, и выборы за присутствия российских войск, и начало передачи нам контроля над границей только после выборов", - добавил Гриценко.

При этом глава государства все-таки не удалось согласовать в Париже хоть какие-то вопросы стратегической важности, которые бы дали уверенность в устойчивом мире и возвращении оккупированных территорий. Однако это не его вина, а нападающей стороны.

"Это будет долгий и тяжелый процесс. На много лет, наверное и десятилетий. Сделаны ли в Париже хоть какие-то положительные шаги, чтобы этот длительный процесс начать? Да, сделаны. ... Эти положительные шаги будут способствовать дальнейшему движению к миру, если... Если они будут действительно реализованы. Потому что за 5+ лет войны это не первые такие договоренности, их были уже десятки, на разных уровнях и в разных форматах...", - отметил экс-министр.

При этом он указал, что несмотря на все во время переговоров в Париже, пока стороны говорили о мире, враг продолжал обстреливать на фронте позиции наших военных.

"Не дожав Зеленского наскоком в Нормандском формате, Путин наверняка переключится в ближайшее время на экономические кнуты/коврижки - чтобы завлечь Украину в свою ловушку из "дешевого газа", за его транзит, через какой-нибудь газовый консорциум, или обещаниями инвестиций/кредитов и другими подобными лакомствами... Поэтому достойно выдержав экзамен в Париже, украинская власть должна сохранять бдительность - постоянно!", - прогнозирует Гриценко.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в нормандском формате.

Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

Следующая встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на март 2020 года. За это время политические советники лидеров нормандской четверки должны согласовать шаги по имплементации политических мер: принятию закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО на постоянной основе, инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подготовке местных выборов.