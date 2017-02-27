Новак: Власть может уволить Гонтареву, чтобы "выпустить пар"

Увольнение председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полностью зависит от политической воли президента Украины Петра Порошенко.

Об этом рассказал экономист Андрей Новак в эфире телеканала NewsOne.

По словам экономиста, это объясняется тем, что Гонтарева является глубоко пропрезидентским чиновником.

В то же время Новак разъяснил, что политическая воля Порошенко может руководствоваться двумя причинами, которые призваны сохранить власть.

"Сегодняшней власти нужно самосохраниться, а для этого надо время от времени выпускать политический пар. Для того, чтобы выпустить часть этого пара, может быть замена главы НБУ, к которой у общества очень большие претензии", - отметил экономист.

Новак добавил, что второй причиной является восстановление коалиции - возвращение тех, кто ее покинул.

"Для этого им нужно предложить новые высокие должности, изменить, например председателя НБУ взамен на спикера парламента, министров, вице-премьеров и не забывайте об очень привлекательных в сегодняшней структуре власти должностей губернаторов в областях", - добавил экономист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее СМИ сообщали, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

Отмечалось также, что в списке претендентов на должность главы Нацбанка есть, в частности, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Позже в пресс-службе Национального банка Украины проинформировали, что не подтверждают информацию относительно отставки председателя регулятора Валерии Гонтаревой.