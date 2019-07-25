Новая Рада моложе предыдущей на 7,4 года

Средний возраст депутата в нынешнем составе парламента - 41 год

Средний возраст народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента. Об этом пишет гражданская сеть Опора.

Отмечается, что средний возраст депутата в нынешнем составе парламента - 41 год. "В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента, то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года", - информируют наблюдатели Опоры.

В новой Раде будут работать: 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет, 121 депутат - от 31 до 45 лет, 58 депутатов - от 46 до 60.

3 депутатов, которым больше 60 лет.

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку "Слуги народа", а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юлии Иоффе из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Самой молодой партией оказалась "Слуга народа", а самой старшей - "Батькивщина". Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев: "Слуга народа" - 37,6 г.; "Голос" - 38 г.; "Европейская солидарность" - 46,7 г.; Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 48,8 г.; "Батькивщина" - 49,8 г.

В социальных сетях активно обсуждают возраст народных избранников.