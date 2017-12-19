Новая резолюция ООН по Крыму: Основные положения

Члены Генеральной ассамблея ООН на 73-м пленарном заседании поддержали резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Как сообщила в Twitter Украинская миссия в ООН, "за" документ проголосовало 70 стран, "против" - 26 стран, еще 76 стран - "воздержались".

В частности, не поддержали обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан Венесуэла и Зимбабве.

Реакция президента Украины Петра Порошенко на это событие была немедленной. На своей странице в Facebook он отметил, что принятие соответствующей резолюции подтверждает тот факт, что международный фронт по деоккупации Крыма крепнет, несмотря на попытки Кремля блокировать вопрос.

"Приветствую принятие резолюции семьдесят второй сессии Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами... Сегодняшняя резолюция - это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость. Крым - это Украина!", - заявил глава украинского государства.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что из всех известных резолюций относительно Крыма, принятая сегодня резолюция самая сильная.

В чем сила третьей резолюции ООН по Крыму

Как известно, резолюция о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму - это уже третий документ Организации Объединенных Наций относительно Крыма.

Первая резолюция (68/262) была принята в марте 2014 года: ею ООН подтвердила территориальную целостность Украины, подчеркнув, что так называемый "референдум" 16 марта, который привел к оккупации Крымского полуострова, "не имеет законной силы".

Вторая (71/205) была принятая год назад и касалась ситуации с правами человека в АР Крым и городе Севастополь. 19 декабря 2016 года за этот документ проголосовали также 70 стран, еще 77 воздержались, а против выступили 26 делегаций, среди которых - Россия, Армения, Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Северная Корея и другие.

Название и тематика документа, вынесенного на рассмотрение ООН сегодня, совпадает с прошлогодней, но есть и отличия.

Как сообщает Украинская миссия в ООН, важнейшим является то, что:

o резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт;

o она осуждает ретроактивные применения РФ собственных законов в Крыму, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство;

o требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове;

o призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках;

o осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине, а также содержит просьбу подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии ГА ООН и информировать 37- ю сессию СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Крыму;

o отмечает положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержку Украине СМИ и НПО, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

Отметим, ранее МИД признали, что Россия "не выполнила ни одного положения предварительной резолюции ГА ООН 71/205, наращивая репрессии в отношении этнических украинцев, крымских татар и других лиц, выражающих несогласие с оккупацией полуострова".

Кроме того, Россия отказалась предоставить доступ в Крым представителям ООН.

В обнародованном в конце сентября этого года докладе УВКПЧ Россию призвали "соблюдать права человека для всех лиц, живущих в Крыму и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом".