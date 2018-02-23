Новейшие танки "Оплот" приняты на вооружение, но ВСУ получат их спустя год, - Муженко

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко прогнозирует передачу танков "Оплот" Вооруженным силам до конца 2018 года.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщают Українські Новини.

"По танкам "Оплот": танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 получение таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", - сказано в нем.

Также он отметил, что в текущем году будут существенно повышены возможности Вооруженных сил в вопросах противотанковой обороны преимущественно за счет средств отечественного производства, в частности комплексов "Стугна" и "Корсар".

Кроме того, продолжаются переговоры с США о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Муженко отметил, что на данный момент уже проведен ряд консультативных встреч, определены и осмотрены места хранения техники.

Как сообщали Українські Новини, Генштаб обвинил Матиоса в обнародовании недостоверных данных о самоубийствах военных и засекретил их.