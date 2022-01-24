Новий президентський рейтинг КМІС: Порошенко практично наздогнав Зеленського

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського практично не змінився, а ось цифри Петра Порошенка стрімко піднялися вгору.

Уточнюється, що такі дані соціологічного опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Уточнюється, що, якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (відповідно ,15,5% і 20, 9%). Різниця в підтримці цих кандидатів в рамках статистичної похибки, тобто формально вони ділять перше місце, відзначають соціологи.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9% і 9,3%). Решта кандидатів мають нижчу підтримку.

В порівнянні з груднем 2021 серед респондентів, що визначилися з вибором, підтримка Порошенка зросла з 16,7% до 20,9%.

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