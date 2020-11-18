Новим головою Державної митної служби став Павло Рябікін

Кабінет міністрів призначив новим головою Державної митної служби Павла Рябікіна - генерального директора аеропорту "Бориспіль" та колишнього народного депутата трьох скликань.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 18 листопада, повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень... призначити Рябікіна Павла Борисовича - головою Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан у фейсбуці.

Рябікін переміг у конкурсі на посаду, оголошеному Національним агентством з питань державної служби 24 жовтня. Рішення про погодження призначення було ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях - у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 - від партії УДАР.

З 2017 року є главою міжнародного аеропорту "Бориспіль". На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

23 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Державної митної служби буде оголошено найближчими днями за підсумками конкурсу. Відбір на посаду керівника ДМС "з повноцінним функціоналом" Марченко назвав "прозорим і оперативним".

22 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце ексзаступника Нефьодова Євгена Єнтіса. Були звільнені також керівники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Ігоря Муратова.

19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби і призначив т.в.о. голови ДМС Павловського.