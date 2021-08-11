Новим очільником Нацполіції Києва призначили Ігоря Вигівського

Новим головою Національної поліції міста Києва призначили колишнього начальника поліції Полтавщини Івана Вигівського. Він замінив на цій посаді Андрія Крищенка, який 11 серпня подав у відставку. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням коментар Крищенка.

"Об 11 годині разом з головою МВС (Денисом Монастирським - Mind) відбулося представлення полковника Вигівського керівником поліції Києва", - розповів ексочільник столичної поліції.

За його словами, він подав рапорт про свою відставку не через звільнення ексголови МВС Арсена Авакова: "Не пов'язуйте це зі звільненням Арсена Авакова. Я майже шість років був керівником поліції Києва, це більше, ніж будь-хто за всю історію Незалежності".

Іван Вигівський з 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. З 14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.

Як свідчить декларація за 2020 рік у Вигівського є земельні ділянки у Миколаївській області у 1100 та 1500 квадратних метрів, квартира в Очакові на 78,8 квадратних метрів та ще одна квартира на 82 квадратних метри перебуває у безоплатному користуванні Вигівськими. Головним прибутком Вигівського є зарплата за основним місцем роботи у 693 000 гривень.

Очільник київської поліції Крищенко пішов у відставку. Він обіймав цю посаду з 2015 року.

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