Новим прессекретарем Зеленського стане телеведучий Сергій Нікіфоров

Новим прессекретарем президента України Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Нікіфоров.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

"Спікер - Сергій Никифоров. Зараз - деякі юридичні формальності. Трохи пізніше буде представлений пан Сергій... ", - розповів Подоляк.

Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна 24", до цього він працював на каналі Euronews.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретаря Зеленського з червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо, що вона звільняється. На посаду спікера після цього претендували 70 осіб.

Днями ЗМІ повідомили, що вірогідним кандидатом на посаду прессекретаря поряд з Нікіфоровим є колишній журналіст Олександр Бондаренко.