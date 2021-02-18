Новим суддею КСУ став нардеп від фракції "Слуга народу"

Верховна рада призначила новим суддею Конституційного суду України народного депутата Віктора Кичуна. Парламентарії підтримали кандидата від фракції "Слуга народу".

Про це повідомлялося під час трансляції засідання Ради.

Серед кандидатів на пост КСУ були народні депутати Ольга Боднар-Петровська (фракція "Батьківщина"), Віктор Кичун ( "Слуга народу"), Юрій Павленко ( "Опозиційна платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос"). У листопаді комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України. За це рішення проголосували 18 членів комітету.

Потім на порталі Верховної Ради оприлюднили інформацію про початок конкурсу.

Раніше повідомлялося, що народні депутати України після 22 лютого подадуть звернення до Конституційного суду України щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти через кнопкодавство під час голосування.

Конституційний суд України не може платити за комунальні послуги і виплачувати зарплати без відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького. Про це заявив науковий консультант установи Анатолій Селіванов.

Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити заяву відстороненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького про забезпечення позову, який просив заборонити державну охорону перешкоджати виконанню його повноважень на час судів.

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