Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру, - Залищук

Профильный комитет Рады включил депутата в состав украинской делегации.

Новинский о своем включении в делегацию ПАСЕ: Не вместо Залищук, Найема и, даже страшно сказать, не вместо Савченко

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что парламентарии более чем 50 стран мира должны услышать альтернативную точку зрения на происходящее в Украине. Он подчеркнул, что в делегацию его выдвинули вне связи с исключением из нее нардепов Светланы Залищук, Мустафы Найема и Надежды Савченко.

Не вместо Залищук, не вместо Наема и, даже страшно сказать, не вместо Надежды Савченко...

Я стал членом украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы по поручению нашей фракции партии Оппозиционный блок.

Я провожу много международных встреч с моими коллегами-парламентариями из разных стран Европы, мы часто обмениваемся мнениями, информацией, оценками происходящего. Логичным было дополнить эту альтернативную дипломатию столь уважаемой политической и ...

Политик добавил, что для него участие в ПАСЕ важно как способ влиять на решения, которые определяют позицию Европы по происходящему в Украине.

"Фракция доверила мне возможность представлять украинский парламент в Ассамблее Совета Европы с простой и в тоже время очень важной целью - парламентарии более чем 50 стран мира должны услышать альтернативную точку зрения на происходящее в Украине. Что еще важнее, участие в делегации в ПАСЕ - это не только возможность для озвучивания позиции, но и возможность для обсуждения происходящего в режиме реального времени, выработки решений, определяющих мнение "Большой Европы" и ее партнеров", - написал он.

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попытается использовать членство в ПАСЕ для избежания ответственности в связи с открытым делом Генпрокуратуры.

"У меня нет сомнения, что Новинский туда едет не защищать позицию украинского государства. Это будет попытка на этой площадке спасать собственную шкуру. Понятно, что будет позиция о преследовании. Я не верю в то, что будет какая-то работа в рамках делегации, как того требует культура, практика, устав, традиция работы в делегации по отстаиванию наших позиций", - заявила Залищук.

Напомним, 21 декабря профильный комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал включение Новинского в делегацию ПАСЕ. Тогда представителя в делегации от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шпенова заменили на Новинского.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала проект постановления No5572, который предусматривает лишение депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

Свое включение в делегацию ПАСЕ от Украины Новинский считает возможностью прорвать "информационную блокаду".

"Да, я понимаю, что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и не всегда исполняются - как, к примеру, Украина не выполняет резолюцию ПАСЕ от 27 января 2015 года, согласно которой Киев обязан восстановить социальные выплаты для жителей территорий, находящихся сегодня под контролем непризнанных республик. Но сама постановка вопроса, сама возможность прорыва информационной блокады и возможность озвучивать альтернативную точку зрения, альтернативное мнение - крайне важны", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что включение в делегацию вызвало "бурную" реакцию у политических оппонентов, и расценил это как подтверждение, что Оппозиционный блок все делает правильно.

По материалам: 112.ua , Гордон



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