Новинский заменит Залищук и Найем в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам включил в делегацию ПАСЕ от Украины депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.

В тоже время народных депутатов, бывших журналистов Светлану Залищук и Мустафа Найем комитет исключил из делегаций ПАСЕ и НАТО.

Об этом Светлана Залищук сообщила у себя на странице в Facebook.

"Только что украинская делегация ПАСЕ пополнилась фигурантом расследования прокуратуры Вадимом Новинским с Опоблока. Такое решение поддержал комитет по иностранным делам. Вместе с тем меня и Мустафу Найема окончательно решением комитета исключили из делегаций ПАСЕ и НАТО ", - сообщила она.

Напомним, в ноябре во время заседания Блока Петра Порошенко народных депутатов Залищук и Найема исключили из состава международных делегаций.

Залищук заявила, что это голосование на фракции было сфальсифицировано. "Фракция БПП 14 ноября, когда с подачи Кононенко было голосование, не имела кворума. Когда я попросила протокол, то документ мне не давали несколько дней. На следующий день выяснилось, что у депутатов собирали подписи о присутствии задним числом. Это называется фальсификация. После публичного скандала было переголосование с участием кворума ", - написала она.

Как сообщает сайт Знай.ua, Новинский помогал оузурпировать власть диозному экс-президенту Януковичу

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