Новинский заявил, что Европе нужен альтернативный взгляд на Украину

Нардеп Вадим Новинский заявил, что стал членом украинской делегации в ПАСЕ, чтобы Европа могла услышать альтернативную точку зрения об Украине.

Об этом народный депутат от Оппозиционного блока написал на своей странице в Facebook.

"Я стал членом украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы по поручению нашей фракции партии Оппозиционный блок. Фракция доверила мне возможность представлять украинский парламент в Ассамблее Совета Европы с простой и в тоже время очень важной целью - парламентарии более чем 50 стран мира должны услышать альтернативную точку зрения на происходящее в Украине. Что еще важнее, участие в делегации в ПАСЕ - это не только возможность для озвучивания позиции, но и возможность для обсуждения происходящего в режиме реального времени, выработки решений, определяющих мнение "Большой Европы" и ее партнеров", - заявил Новинский.

Он также отметил, что проводит много международных встреч с коллегами- парламентариями из разных стран Европы, часто обменивается мнениями, информацией, оценками происходящего. И, по его мнению, логичным было дополнить эту альтернативную дипломатию столь уважаемой политической и коммуникационной площадкой как ПАСЕ.

"Да, я понимаю, что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и не всегда исполняются - как, к примеру, Украина не выполняет резолюцию ПАСЕ от 27 января 2015 года, согласно которой Киев обязан восстановить социальные выплаты для жителей территорий, находящихся сегодня под контролем непризнанных "республик" (так называемых "ДНР-ЛНР", - ред.). Но сама постановка вопроса, сама возможность прорыва информационной блокады и возможность озвучивать альтернативную точку зрения, альтернативное мнение - крайне важны", - высказался Новинский.

Депутат отметил, что его включение в состав парламентской делегации вызвало "бурную" реакцию у политических оппонентов, однако, с его точки зрения, это означает, что его политическая сила все делает правильно, и "караван" идет дальше.

Online.ua

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