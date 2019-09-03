Новое правительство Украины - самое молодое в Европе, - Deutsche Welle

Средний возраст нового украинских министров - 39 лет. На данный момент оно является самым молодым в Европе, сообщает Deutsche Welle.

Издание приводит в примет немецкое правительство, которое начало партийную карьеру, когда новый украинский премьер еще даже не родился. 35-летний Алексей Гончарук на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на четыре года младше "юного дарования" ее правительства - 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. В целом, издание подсчитало, что средний возраст украинского правительства почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.

Кроме того, украинские должностные лица Рады на 6-10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии. Средний возраст правительства Франции (56 лет) вдвое больше возраста самого молодого украинского чиновника, 28-летнего вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. К слову, вместе со своим ровесником, эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом, Федоров является самым молодым министром Европы.