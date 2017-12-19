Новогодние праздники в Украине пройдут без меня - Саакашвили

Михаил Саакашвили заявил, что украинская власть готовит ему "новогодний подарок". Политик считает, что это будет депортация. Между тем политолог озвучил фантастический сценарий Украины по отправке Саакашвили в Грузии.

Новость передает "Пресса Украины".

Сегодня, 19 декабря, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко будет пытаться как можно быстрее выгнать его из Украины. Политик считает, что произойдет это в период новогодних праздников. Однако активист за страну без олигархии отметил, что такой расклад событий вряд ли поможет украинскому лидеру.

Такое заявление Саакашвили сделал в Апелляционном суде, где проходило рассмотрение жалобы на арест Сивериона Дангадзе. Соратника Саакашвили.

"Они планируют меня депортировать или экстрадировать в Грузию, это однозначно так ... Но мы будем бороться до конца", - отметил экс-президент Грузии.

К слову, ранее пололог Александр Кочетков заявлял, что выпихнуть Саакашвили из Украины будет сложнее, чем сюда не упустить. Так, он ожидает, что украинская власть проведет молниеносную операцию, которая будет напоминать голливудский сценарий ограбления банка.

"Вечером как-то затащить Саакашвили на допрос, там же задержать, не дав позвонить, сразу перевести в уже ждущий суд, там за полчаса принять решение об экстрадиции и сразу же из суда перевезти на спецплощадку в Жуляны, где уже греет двигатели самолет Нацгвардии. При нынешнем уровне готовности всех силовиков обслуживать Порошенко в ущерб своему будущему описанная схема выглядит фантастической", - рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что представители грузинской и украинской сторон обсудили план экстрадиции Саакашвили в Грузии.