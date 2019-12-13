"Новороссия" возвращается? Климкин предупредил о новом плане Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин после проведения "нормандского саммита" в Париже по-прежнему сохраняет план по разделению Украины.

Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"Проект разделения Украины на "Новороссию" и "Малороссии" точно не похоронен. Владимир Путин не удовлетворится возможным созданием союзного государства с Беларусью. Это не уровень его амбиций, он хочет войти в историю "собирателем земель". Прежде всего наших. И все его действия будут направлены именно на это", - написал дипломат.

Климкин добавил, что Кремль попытается добиться "фрагментации" Украины.

"Достигать фрагментации Украины он будет, прежде всего, гибридными средствами, но в итоге не остановится и перед любыми - свидетелями чего мы уже были в последние годы. А компромисс по Донбассу в Москве предполагают только в случае расширения объема вопросов, к нему будут включены. И, конечно же, речь идет, прежде всего, о компромиссе с США и ЕС, а Украину Путин видит только в роли исполнителя", - пояснил он.

Климкин подчеркнул, что после саммита Путин понимает смену риторики, и чувствует себя способным играть в долгую, выставляя условия.

"Он считает, что время работает на него, и, конечно же, не готов к компромиссным шагам по Донбассу, который для него является средством, не более того. А реальными вопросами являются легализация оккупации Крыма, статус Украины и вообще ее существования", - добавил Климкин.

По его словам, Путин не заинтересован в успехе Владимира Зеленского, тем более на фоне процесса перезагрузки его власти в 2024 году.

"А вот в возвращении к идее создания "Новороссии" и ее вхождении в новое союзное государство - заинтересован на 100%. А до этого есть только один путь -- через внутреннюю вражду в Украине. Поэтому Кремль, несмотря на якобы достигнутые договоренности на саммите в Париже, будет повышать давление на Украину, активно пытаясь противопоставлять различные части украинского политического спектра друг другу, создавая новые и углубляя существующие линии разделения", - подытожил дипломат.