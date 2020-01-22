Новые портфели за голоса в Раде. Кто заставил Зеленского разъединять объединенные министерства

Ожидаемое переформатирование правительства может облегчить поиск голосов под законопроект о внесении в Конституцию изменений о децентрализации

В начале февраля правительство ждут большие перемены. До начала новой сессии Верховной Рады будет подготовлен и затем презентован в парламенте промежуточный отчет о деятельности Кабмина, включая концепцию усиления правительства и его частичного организационного переформатирования.

Такое обещание дал премьер Алексей Гончарук по результатам своей встречи с президентом Владимиром Зеленским 17 января. Можно ожидать, что парламентское монобольшинство быстренько утвердит предложенные ему изменения в составе правительства - если, конечно, они будут одобрены на Банковой.

Какие конкретно персоналии уйдут из правительства и какие туда придут - это сейчас только на уровне слухов. И это как раз тот случай, когда важнее не кадровые перемены сами по себе, а их концепция. В разговоре с Гончаруком Зеленский публично выдвинул два требования. Во-первых, выявить самых слабых министров и найти им замену. "Мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств согласно их профессиональным данным", - сказал он.

Кстати, на тот момент уже была известна первая кандидатка на вылет: утром 17 января профильный комитет парламента рекомендовал уволить Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий и назначить вице-премьером - министром развития громад и территорий Дениса Шмигаля, который сейчас возглавляет Ивано-Франковскую ОГА.

Вообще-то желание усилить Кабмин неудивительно. Нынешнее правительство настолько слабо, что не может удержать от ускоренного падения ни экономику, ни, что для Зеленского важнее, рейтинг президента и его партии "Слуга народа". Гораздо более удивительно второе требование Зеленского - об организационном переформатировании правительства и, в частности, о разделении ряда министерств.

В качестве примера Зеленский привел возглавляемое Тимофеем Миловановым Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: "Оно занимается всем - и сельским хозяйством. Сейчас, мне кажется, нужен новый концепт, новый подход". Также президент допустил возможность разделения Министерства культуры, молодежи и спорта, возглавляемого Владимиром Бородянским, и Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, руководимого Оксаной Колядой. В тот же день глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что во фракции выступают за разделение также и Министерства энергетики и защиты окружающей среды, руководимого Алексеем Оржелем.

Все это странно хотя бы потому, что раньше Зе-команда очень хвасталась тем, что она сократила число министерств с 19 до 15. Причем Зеленский еще в июле лично заявлял о поддержке идеи объединения министерств. А теперь, всего лишь через полгода, он требует вернуть все назад.

Еще более удивительно, как было реализовано информационное сопровождение этого решения. Известно, что на Банковой за президентский пиар отвечает замруководителя ОП Кирилл Тимошенко. Обычно он старается найти "красивую обертку" всем решениям Зеленского, даже самым "невкусным". Если же это не получается, такие решения попросту замалчиваются. Но в данном случае мы видим не первый и не второй вариант, а третий: Зеленский публично объявил о намерении увеличить число министерств, не дав этому вообще никакого объяснения.

Если замолчать это решение было невозможно, а "красивой обертки" для него у Кирилла Тимошенко не нашлось, это означает, что оно вообще не имеет никакого смысла с точки зрения интересов государства. И смысл его следует искать в совсем других интересах.

Одна из возможных версий заключается в том, что разделение министерств необходимо для того, чтобы отдать вновь образованные ведомства в "нужные руки". Кто знает, вдруг на Банковой уже выстроилась очередь олигархов, желающих поставить своих людей во главе восстановленного Министерства аграрной политики. Или не менее аппетитного Министерства природных ресурсов. Нельзя исключать также, что эта реорганизация станет поводом для того, чтобы убрать со своих постов Милованова и Оржеля. Говорят, что у Игоря Коломойского есть готовые замены для них обоих.

Есть и другая версия, более политическая. Как свидетельствует европейский опыт, количество министерств обычно сокращается тогда, когда всю полноту власти получает одна-единственная политическая сила. Поскольку ей не нужно ни с кем делиться, она может спокойно выбрать для себя оптимальную структуру правительства и всей системы органов власти. А вот когда необходимо договориться о коалиции с другими партиями, тогда число министерств и других ведомств обычно увеличивается, чтобы создать запас портфелей, которыми можно поделиться с другими политическими силами.

В Украине тоже наблюдалось нечто подобное, причем и в сторону увеличения, и в сторону сокращения числа министерств. Пример сокращения показал Янукович, когда увидел, что он и контролируемая им Партия регионов могут уже попросту игнорировать все остальные политические силы. В декабре 2010 г. Янукович издал знаменитый указ "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", которым осуществил множество слияний министерств друг с другом и с прочими ведомствами. Так что в августе 2019-го Зе-команда всего лишь творчески воспользовалась этим опытом.

И если сейчас она собирается вернуть все назад, вполне возможно, что у нее появилась настоятельная потребность в политических партнерах. В таком случае главный вопрос - для чего? Банальный ответ заключается в том, что это способ продать кусочек власти тем олигархам, которые могут стоять за потенциальными партнерами по коалиции.

Но ответ может оказаться и небанальным. Жгучая потребность в политических партнерах возникает тогда, когда недостает голосов в парламенте. Фракция партии "Слуга народа" насчитывает 247 нардепов, тогда как для принятия законов достаточно 226. Однако для внесения изменений в Конституцию необходимы 300 голосов, и чтобы найти недостающие, нужно торговаться.

Сейчас Банковая занята поиском голосов за очень спорный законопроект о внесении в Конституцию изменений о децентрализации, который уже дважды отзывался Зеленским по той причине, что под него не было голосов.

Переформатирование правительства Гончарука может оказаться способом решить эту проблему.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

Политический обозреватель