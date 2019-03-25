Новые рейтинги: в Раду проходят шесть партий, - опрос

По состоянию на первую половину марта у шести политических сил были шансы попасть в парламент в случае проведения выборов в этот период.

Об этом говорится в результатах совместного опроса Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг", проведенного 5-14 марта.

Как сообщает Социологическая группа "Рейтинг", лидером рейтинга является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. ВО "Батькивщина" поддерживают 17,6%, "БПП "Солидарность"- 14,7%, партию "Гражданская позиция" - 9,3%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,2%, Радикальную партия - 5,3%. Рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 4,4%, ВО "Свобода" - 3,1%, "Объединения "Самопомич" - 2,5%.

Тех, кто еще не определился с выбором политической силы - почти 30%.

Самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" зафиксирован на юге и востоке страны, "Батькивщины" - в центре, "БПП" - на Галичине, "Оппозиционный платформы" и "Оппозиционного блока" - в юго-восточных областях и на Донбассе.

Опрошено 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%. Об этом сообщает УНИАН.