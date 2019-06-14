Новый этап для Украины (The Washington Times)

Недавно вступивший в должность президента Владимир Зеленский своим призывом к "сильной, мощной и свободной Украине, которая не является ни младшей сестрой России, ни коррумпированным партнером Европы, но нашей независимой Украиной", установил новые стандарты. Эти обещания вкупе с уникальным стечением обстоятельств привели Зеленского к победе на выборах над тогдашним президентом Петром Порошенко.

Зеленскому предстоит разбираться с весьма тяжелой ситуацией. В результате агрессивных действий президента России Владимира Путина Украина уже потеряла Крым. В некоторых частях страны продолжается гражданская война, также свидетельствующая об амбициях Путина.

Зеленский правильно оценил ситуацию в Крыму, публично заявив, что полуостров не будет возвращен Украине до тех пор, пока в России не произойдет смена руководства. Что касается гражданской войны, то он признал необходимость разрешать этот вопрос непосредственно с московскими зачинщиками, а не с их марионетками, которые действуют на украинских полях сражений.

Вышедшая из-под контроля коррупция, в которой погрязли все три ветви власти, уже давно выступает источником недоверия со стороны иностранных инвесторов и причиной массовой эмиграции из Украины продуктивного населения. Зеленский принадлежит к числу интеллектуалов, которые не покинули свою страну в процессе так называемой утечки мозгов. Он остался, чтобы бороться. Однако волна эмиграции сопряжена не только с потерей интеллигенции - проблема гораздо серьезнее: из страны уезжают рядовые граждане Украины, трудолюбивые люди, которые хотят воспитывать своих детей в более стабильных условиях.

Соединенные Штаты должны помочь Украине встать на ноги посредством надзора за работой существующих антикоррупционных организаций. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое должно было бороться с коррупцией, использовалось президентом Порошенко для атак на своих политических оппонентов. Если мы хотим избавиться от такого рода проблем, мы не можем полностью доверить самоуправление правительству. Чтобы подобное не повторилось снова, требуется иностранный контроль.

Считалось, что созданное Западом агентство НАБУ заслуживает доверия и не может вызывать подозрений, однако в период президентства Порошенко оно сделалось участником крупнейшего скандала. В 2016 году НАБУ исключило из списка подозрительных организаций, причастных к военным поставкам, ряд компаний, связанных с украинскими чиновниками. Согласно расследованиям украинских журналистов, Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, был непосредственным участником "миллионных схем", которые позволяли ему проводить откаты из бюджета украинского оборонного комплекса и незаконно наживаться на войне. Участники этих схем организовали контрабандный импорт российских запчастей для украинской военной техники, а затем перепродавали их украинским вооруженным силам по сильно завышенным ценам.

Как выразилась лидер местной оппозиции Юлия Тимошенко, Порошенко грабил украинскую армию. Добровольческим батальонам, сражавшимся на передовой с сепаратистами, приходилось закупать вооружение - в том числе автоматы Калашникова и бронетранспортеры - у частных фирм с сомнительной репутацией вроде "Техимпекс" (Techimpex), которые имели очевидные связи с украинскими чиновниками. Правительство Порошенко обогащалось за счет раздувания цен на оружие. Без иностранного надзора остановить коррупцию на Украине представляется невозможным, поскольку сильные мира сего неизменно будут ставить личные интересы выше общенациональных.

Зеленский намерен ввести Украину в Европейский союз и НАТО. Реализация этих планов не будет возможна до тех пор, пока не решены многочисленные внутренние проблемы страны. Украинский президент на правильном пути, но ему нужна помощь. Он пользуется поддержкой большинства граждан; борец с коррупцией и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили возвращается на Украину, чтобы помогать Зеленскому. Также возвращается Александр Онищенко, нынешний и, надеемся, будущий член украинского парламента, разоблачитель и автор книги "Петр Пятый", которая заключает в себе сведения о коррупционных актах администрации Порошенко, почерпнутые автором из личного общения с президентом. Известный на Украине бизнесмен Александр Онищенко был вынужден покинуть страну после того, как обвинил президента Петра Порошенко во всеобъемлющей коррупции и заявил о себе как об убежденном стороннике оппозиции. Когда Онищенко обнародовал аудиозаписи, разоблачающие коррупцию среди высокопоставленных чиновников из окружения Порошенко, ему были предъявлены обвинения и выдан ордер на арест. В обмен на снятие обвинений агенты НАБУ потребовали от него взятку в размере 150 миллионов долларов, которая представляла собой долю в компании олигарха. Онищенко очень верно подметил в своем недавнем комментарии: "В этот раз у нас нет права на ошибку". Возможно, это последний шанс Украины встать на правильный путь.

На протяжении многих лет администрация Порошенко выкачивала из Украины финансовые ресурсы. "Трансперенси Интернейшнл Великобритания" (Transparency International UK) ставит Украину на 120-е место среди 180 стран по индексу восприятия коррупции. Подкрепляя свои слова делом, во время украинских выборов 2019 года Онищенко пообещал премию в размере одного миллиона украинских гривен (приблизительно 37 тысяч долларов США) за журналистское расследование, которое поможет привлечь администрацию Порошенко к ответственности.

Население Украины и сторонники реформ ратуют за то, чтобы изменить свою страну к лучшему. Они нуждаются в помощи Европейского союза и Соединенных Штатов - начиная с поддержки в расследовании того, сколько денег было отмыто и где они находятся сейчас. Это будет первым шагом к тому, чтобы восстановить присвоенные финансовые средства в таком объеме, в каком это представляется возможным, и отдать преступников под суд.

Финансовая стабильность, реформа правительства и избавление его от коррупции, установление верховенства закона и национальной безопасности - это реальные достижимые цели. Администрация Зеленского, украинский народ, Европейский союз и Соединенные Штаты - все согласны с оценкой Онищенко: "На этот раз мы у нас нет права на ошибку".

Уэс Мартин - полковник американской армии в отставке, служил в военной полиции и правоохранительных органах в разных странах мира