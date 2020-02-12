Новый еврокомиссар пообещал Пристайко вывести отношения на новый уровень

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе визита в Киев встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает "ДС".

"Визит в Украину стал первым с момента назначения нового состава Европейской Комиссии, профильный Еврокомиссар совершил в регион соседства ЕС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Варгеи отметил приоритетное внимание, которое новый состав Еврокомиссии уделяет отношениям с Украиной.

"Оливер Варгеи положительно отметил прогресс Украины на пути реформ и заявил о настроенности ЕС способствовать росту экономики Украины, усилению ее устойчивости к вызовам, в том числе внешнего характера, развития инвестиционного потенциала и созданию новых рабочих мест", - отмечают в МИД.

По словам еврокомиссара, его план в данной должности - вывести отношения Украины и ЕС на качественно новый уровень.

Пристайко отметил стремление Украины насытить повестку дня Украины и ЕС новыми амбициозными и конкретными проектами, которые "непосредственно будут чувствовать украинские граждане и бизнес".

Во время встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшей интеграции Украины с ЕС, в частности в секторальной и торгово-экономической сферах, а также продолжение поддержки Евросоюзом процесса реформ в нашем государстве. В частности, были скоординированы дальнейшие шаги в направлении заключения Соглашения об общем авиационном пространстве, Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, модернизации ЗСТ и углубление таможенного сотрудничества.

Комиссар ЕС заверил в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и усилий по установлению мира на Донбассе.

Напомним, ранее с Варгеи встретились президент Владимир Зеленский и премьер- министр Алексей Гончарук.