Новый глава Конституционного суда Александр Тупицкий: что о нем нужно знать

Конституционный суд уволил свою главу Наталью Шапталу и назначил нового главу и его заместителя - одного из самых известных украинских юристов.

Фото: ccu.gov.ua

18 сентября Конституционный суд на специальном пленарном заседании избрал нового председателя и его заместителя, ими стали Александр Тупицкий и Сергей Головатый.

Предыдущая глава суда, Наталья Шаптала была избрана 14 мая 2019 года при том, что срок ее полномочий истекал в сентябре.

В день избрания Шапталы КС уволил своего главу Станислава Шевчука, которому СМИ приписывают ответственность за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, несколько судей обвинили Шевчука в нарушениях законодательства и дисциплины, которые привели к институциональному кризису КС. Сейчас Шевчук пытается восстановиться в должности, подав иск в Окружной админсуд столицы. Александр Тупицкий

Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасской области. Окончил Харьковский юридический институт по специальности "Правоведение". Долго работал в Донецке, на протяжении 1993-2010 годов был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, а в 2002-2009 годах - председателем этого суда.

После работы в Донецке в 2010-2013 годах Тупицкий был избран и работал судьей в Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя во Львовском и Днепропетровском апелляционных хозсудах.

В мае 2013 года президентом Виктором Януковичем назначен судьей Конституционного суда Украины.

Сергей Головатый

Новый заместитель главы Конституционного суда и один из самых известных украинских юристов родился в Одессе.

В 1977 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им.Т.Шевченко (юрист- международник, референт-переводчик с английского языка).

Начал работать в 1971-1972 гг. - на хлебокомбинате в городе Смела Черкасской области.

1977-1980 гг. - старший инженер группы приема иностранных специалистов ректората, аспирант Киевского госуниверситета им.Т.Шевченко.

1980-1990 гг. - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Института социальных и экономических проблем зарубежных стран Академии наук Украины, старший научный сотрудник Временного творческого коллектива "Закон о молодежи" Научно-исследовательского центра Высшей комсомольской школы при ЦК ЛКСМУ.

1981-1985 гг. - преподаватель кафедры международного права факультета международных отношений и международного права Киевского госуниверситета им.Т.Шевченко.

Народный депутат Украины шести созывов. В 1990, 1994 и 1998 гг. избирался от разных избирательных округов Киева. В 2002-м прошел в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. В 2006 году - по списку поддерживающего президента Виктора Ющенко блока Наша Украина. С ноября 2007-го по декабрь 2012 г. - народный депутат от Партии регионов.

С 1995 по 2008 гг. - член парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где возглавлял посты председателя комитета по правилам процедур и иммунитетов, комитета по юридическим вопросам и правам человека, мониторингового комитета.

С 1995 по 2000 гг. и в 2005-м - член Венецианской комиссии.

Дважды, в 1995-1997 гг. и 2005-2007 гг., занимал пост министра юстиции Украины (в правительствах Евгения Марчука, Павла Лазаренко и Юрия Еханурова).

В 2005 и 2008 гг. занимал пост вице-президента ПАСЕ.

В течение 1995-2001 гг. и 2005-2009 гг. был членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия СЕ) от Украины.

В 1997-2001 гг. - вице-президент и член Бюро Венецианской Комиссии. С января 2010 по январь 2013 - представитель Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Венецианской Комиссии.

От 16 марта 2017 - член Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

27 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого судьей Конституционного суда Украины.

Примечательно, что в 1990-м был исключен из КПСС в связи с принадлежностью к Народному Руху Украины. С тех пор - беспартийный.

Головатый - автор, соавтор шести монографий, около 200 научных публикаций по вопросам права и внешней политики.

Заслуженный юрист Украины. Член-корреспондент Академии правовых наук Украины (с 1995-го).