Новый глава НАПК - Александр Новиков. Что о нем известно.

Комиссия по отбору председателя Нацагентства по предотвращению коррупции объявила имя победителя конкурса, им стал прокурор Александр Новиков

Комиссия по отбору главы НАПК определила победителя среди более 30 претендентов. Конкурс начался после того, как 8 октября вступил в силу закон, предусматривающий перезагрузку НАПК, в частности, смену руководства и переход на единоличное управление Агентством вместо коллегиального.

После этого 28 октября Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии, куда вошли три представителя международных организаций и три от правительства, затем 25 ноября комиссия утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса, а 6 декабря объявила краткий перечень претендентов из 8 человек, которые прошли интервью с комиссией.

Пока шел конкурс, правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак, которая заменила отстраненного ранее главу ведомства Александра Мангула.

На место главного проверяльщика деклараций претендовало 10 сотрудников НАБУ и ГПУ, именно из последней был избран глава Агентства, которого поддержали все члены комиссии.

Александр Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Он получил образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по правоведению. После этого проработал в органах прокуратуры Сумской области около 8 лет - с 2004 по 2012 год.

С 2004 по 2007 год - следственный помощник прокурора города Сумы.

С 2007 по 2012 год - прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия. Прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

В 2012-2014 годах работал прокурором отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

После Революции Достоинства Новиков переехал в Киев, с 2014 года продолжил работу в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

В 2015 году был претендентом на должность председателя и зампредседателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не прошел. После принятия закона о реформе ГПУ и превращении ее в Офис Генпрокурора он успешно прошел оценивание в 2019 году.

Комиссия отметила компетенцию Новикова и не нашла в его биографии правонарушений.

По информации, отображенной в декларации за 2018 год, Новиков работает в Генеральной прокуратуре, размер его заработной платы составляет 562 481 грн. Кроме того, он имеет на счету 110 тысяч гривен.

Теперь Комиссия по отбору председателя НАПК должна внести соответствующее представление Кабинета министров о назначении Новикова на должность председателя Нацагентства.

До финального этапа конкурса проверку прошли сразу 8 кандидатов:

Николай Юпатин - заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ. Предложил создать в НАПК управление внутреннего контроля и предотвращения коррупции;

Дмитрий Булах - глава правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр": Считает, что одним из ключевых вопросов в НАПК является доверие со стороны общественности., и поэтому предлагает демонстрировать открытую деятельность Нацагентства, чтобы все желающие имели доступ в помещение и к работникам;

Юрий Кравченко - директор харьковского теруправления НАБУ.

Сразу смог назвать людей, которых мог бы взять себе в заместители.

Александр Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ. Собирается доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

Александр Цивинский - руководитель Третьего отдела детективов НАБУ.

Как глава ведомства готов за 4 года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов с помощью автоматизированной системы проверок деклараций, качественной антикоррупционной стратегии и работы с финансированием политических партий;

Иван Пресняков - антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Включайся!".

Заверил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу Агентства.

Николай Хавронюк - профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА.

Заявил о желании запустить работу аналитических подразделений в НАПК, которые должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Также в Агентстве должны быть специалисты из разных отраслей, которые бы отвечали за борьбу с коррупцией у них.

Роман Осипчук - руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.

Считает важным введение открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов. Мол, такое лоббирование все равно будет, поэтому лучше, чтобы это делалось по правилам.