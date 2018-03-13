Новый Госсекретарь США Помпео побывал в Украине 8 марта

По приглашению главы СБУ Василия Грицака 8 марта Украину посетил глава ЦРУ Майк Помпео.

По информации ZN.UA, во время этого визита Помпео побывал в приграничных с оккупированными терриориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.

Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В СБУ комментировать ZN.UA эту информацию отказались.

Ранее президент США Дональд Трамп неожиданно уволил с должности Госсекретаря Рекса Тиллерсона, заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Республиканец неоднократно критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Помпео называл Россию угрозой для Европы.