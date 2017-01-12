Новый губернатор Одесчины поблагодарил и заверил в своей решимости

12 января 2017, 15:09
 Политика Источник: Деловая столица

По мнению нового главы области, изменения к лучшему не за горами

После официального назначения на должность губернатора Одесской области Максим Степанов кратко и четко выразил благодарность за доверие, сообщает "ДС" со ссылкой на Depo.Одесса.

Кроме того, новый губернатор области заверил в готовности к решительным изменениям и кропотливой работе для улучшения состояния региона.

Поприветствовав присутствующих, Степанов продемонстрировал позитивный взгляд в будущее Одесской области и пообещал изменения к лучшему.

Источник: Деловая столица
 
 
 