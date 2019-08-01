Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы Рады - Андрей Герус

По словам Геруса, Украине нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус высказал уверенность, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента.

Об этом он сообщил в эфире утренней программы "Сніданок з 1+1". "Коалициада буде недолгой, все будет очень быстро. Я думаю новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента ... я в этом уверен", - заявил он.

"Если "Голос" захочет он сможет войти в первый день нового парламента в коалицию", - добавил Герус.

По его словам, все договоренности по составу нового правительства можно достичь в августе. "Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, - их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Герус спрогнозировал начало работы новой Верховной Рады в первых числах сентября.