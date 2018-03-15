Новый омбудсмен Денисова "забыла" задекларировать машину и квартиру

Новоназначенный Верховной Радой омбудсмен Людмила Денисова прошла антикоррупционную проверку в аппарате ВР перед назначением на должность несмотря на то, что не указала в декларации некоторые сведения о своем имуществе.

Об этом свидетельствует документ о результатах проверки, сообщает INSIDER.

В частности, там указано, что Денисова не внесла в декларацию за 2016 информацию о праве пользования объектом недвижимости, в котором она проживает.

Также, согласно документу, у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствует информация о транспортном средстве Денисовой, которую она предоставила аппарату ВР во время проверки.

Кроме того, в документе указывается, что Денисова находится в составе учредителей (участников) 6 частных предприятий.

"Денисова Л.Л. выявленные расхождения предоставила письменное объяснение. Проверка сведений, отраженных в разделах, требует подтверждающих документов субъекта декларирования и/или объяснения субъекта декларирования. Вместе с тем, истребование таких документов не относится к полномочиям Верховной Рады" , - говорится в результатах проверки.

"Информация, препятствует занятию Денисовой Л.Л. должности, которая предусматривает занятие ответственного либо особенно ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском, не обнаружено", - подытожено в документе.

Как сообщали Українські Новини, Аваков подарил новому обмудсмену Денисовой пистолет Форт-9 на 55-летие.

Рада избрала омбудсменом Людмилу Денисову.