Новый опрос показал, какие партии проходят в Раду

В Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля могут пройти четыре партии.

Как пишет "Слово и Дело", таковы результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, были обнародованы на брифинге в Киеве.

Согласно результатам опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 42,5% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и готов голосовать. На втором месте с большим отрывом партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,1%. 8,1% опрошенных готовы отдать свой голос за партию "Европейская солидарность", 7,6% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 4,8% - за партию "Голос", 4,8% - за партию "Гражданская позиция", 4,6% - за партию "Сила и честь", 2,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,3% - за партию "Оппозиционный блок", 2% - за партию "Свобода", остальные политические силы набирают менее 2%.

В частности, партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы поддержать 1,5% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Опрос проведен с 3 до 10 июля 2019 года. Опрошены 3019 респондентов. Погрешность не превышает 1,8%.

Ранее в КМИС рассказали, рейтинги каких партий выросли перед выборами.

Для того, чтобы быстро сориентироваться в обещаниях партий, посмотреть их списки, понять, кто из кандидатов-мажоритарщиков не справился с обещаниями ранее, "Слово и Дело" собрало все данные в одном интерактивном разделе.

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