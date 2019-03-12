Новый замсекретаря СНБО пообещал наказание "подлым крысам", ворующим у армии

Сергей Кривонос также поблагодарил президента за возможность продолжить "путь воина".

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос пообещал исключить проявления коррупции в оборонной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего представления в должности с участием президента Украины Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Что касается работы по реформированию оборонной промышленности - при поддержке вас, правительства, иностранных партнеров я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытаются или пытались разворовать армию, разворовать нашу страну, я уверен, они будут наказаны ", - сказал Кривонос.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сергей Кривонос баллотировался в президенты от партии "Воины АТО", но 6 марта заявил о снятии своей кандидатуры с выборов. 7 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Кривоноса в качестве кандидата в президенты.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии.

Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". 26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении его с должности.

"Наші гроші", тем временем, выпустили еще несколько серий своего расследования. Так, 4 марта был обнародован сюжет, согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана. Накануне, 11 марта, журналисты выпустили финальный эпизод расследования, в котором, в частности, обвинили в причастности к схемам правоохранителей.