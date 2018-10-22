Новым адвокатом Януковича стал американец Шнейбаум

Оболонский райсуд Киева 22 октября продолжил рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. Об этом сообщалось в эфире телеканала NEWSONE.

Напомним, на прошлое заседание, которое должно было состояться 19 октября, адвокаты экс-президента Александр Горошинский и Александр Байдык не явились. В суд они прислали письма, в которых указали, что уехали в Москву. В связи с чем судья Владислав Девятко объявил перерыв до 9 утра 22 октября.

Сегодня в суд не пришли адвокаты Александр Байдык и Александр Горошинский. Вместо них пришли Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, которые ранее заявили, что выходят из дела. Вместе с ними в зал Оболонского суда пришли двое. Одного из них, пожилого мужчину, Сердюк представил как американского адвоката Стивена Шнейбаума.

Позже адвокат Виталий Сердюк сообщил журналистам, что Горошинский находится в другом судебном процессе - по обвинению экс-сотрудников "Беркута". А Байдык, по словам Сердюка, находится в Москве, на встрече с экс-президентом Виктором Януковичем.

Как сообщал NEWSONE ранее, Оболонский районный суд Киева перенес на 22 октября судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за неявки его адвокатов.

NewsOne

https://newsone.ua