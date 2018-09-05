Новым главой ГФС стал отстраненный из-за коррупции таможенник: что о нем известно

Временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после увольнения Мирослава Продана назначен скандальный экс-глава Одесской таможни Александр Власов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

"Основная задача Власова - продолжить курс реформирования ГФС, борьба с контрабандой и "тенью", наполнение бюджета, установление технических средств, процедуры закупки, над которыми работал Мирослав Продан", - отметила Непряхина.

Правда, за две недели до своей отставки, Мирослав Продан отстранил Власова от должности начальника Одесской таможни на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

"Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования необходимо отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей. У меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования", - сказал Продан на пресс-брифинге.

Александр Власов (Зеркало недели)

Чиновник также отметил, что хочет уточнить информацию о 37 контейнерах неучтенного товара на складах, ранее озвученную генпрокурором Юрием Луценко.

"Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал он.

Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка. "Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре", - отмечал Продан.

Что еще известно о Власове

В 1993-1995 годах Власов работал в Николаевской таможне, а затем - в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

С января 2015 года занимал пост командира спецподразделения налоговой милиции ГФС "Фантом". Задача подразделения - контролировать перемещение лиц и противодействовать незаконной перевозке товаров через условную границу вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. Одесскую таможню Власов возглавил в 2017 году

В официальной декларации Власова указано, что новый глава налоговой владеет автомобилем MINI COOPER 2012 года года выпуска, арендует квартиру в Одессе площадью 110 кв.м, а также пользуется квартирой в Киеве общей площадью 136 кв.м. За 2017 год он заработал около 400 тысяч грн, при этом Власов одолжил третьим лицам 970 тысяч грн.

Отметим, законным главой ГФС остается Роман Насиров. Решение Кабмина он обжалует в суде. "Мне возвращаться никуда не надо. Я остаюсь главой ГФС. Есть незаконное решение Кабмина. Скоро это решение должно быть отменено в силу своей незаконности", - отмечал Насиров на судебном заседании по своему делу.

Кабинет Министров Украины, согласно Конституции, не наделен полномочиями отстранять от исполнения должностных обязанностей, в частности, руководителей центральных органов власти. Правительство может отстранить государственного служащего от исполнения служебных обязанностей только на время осуществления дисциплинарного производства. А в отношении Насирова дисциплинарное производство не открывали и служебного расследования не проводили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму $150 млн без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни.