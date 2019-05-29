Новым главой Управления госохраны стал Алексей Оцерклевич

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Более того, Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО и назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Алексей Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

ТВі

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