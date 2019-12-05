Новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине стала Хайди Грау

Новым специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе стала швейцарская дипломатка Хайди Грау, которая заменит на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи во время открытия пленарной сессии 26- го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе, сообщает Укринформ.

"Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Сайдику. А также официально объявить о назначении посла Хайди Грау как его преемника", - сказал он.

Как сообщалось, Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.