Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку - ЗМІ

Інтерпол зняв із міжнародного розшуку колишнього українського суддю Миколу Чауса. Про це 26 травня повідомило "Слідство.Інфо" з посиланням на документи, які є в розпорядженні редакції.

Як стало відомо журналістам, "червону картку" щодо Чауса Інтерпол зняв у квітні 2021 року. Причиною, за інформацією "Слідства.Інфо", стала перевірка Комісії з контролю файлів Інтерполу за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних про нього в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам.

У листі Інтерполу від 7 травня, яке опублікувало ЗМІ, підтверджують зняття Чауса з міжнародного розшуку.

В іншому документі, який є в розпорядженні "Слідства.Інфо", зазначено, що Комісія Інтерполу під час розгляду скарги Чауса зазначила, що підставою для його оголошення в міжнародний розшук було неналежне судове рішення: Національне антикорупційне бюро надало Інтерполу не безстрокове рішення про арешт Чауса, а рішення про його примусовий привід до суду, строк дії якого становить шість місяців. У комісії заявили, що такого судового рішення недостатньо для міжнародного розшуку й вирішили видалити "червону картку" щодо Чауса.

НАБУ у відповідь на запит "Слідства.Інфо" заявило, що рішення комісії Інтерполу не вплине на перебіг слідства.

"На цей час процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного в міжнародному розшуку", - заявили в бюро.

"Слідство.Інфо" зазначає, що Чаус подав скаргу понад рік тому. У ній він заявляв про політичний характер кримінального провадження щодо нього. Комісія визнавала ці доводи непереконливими.