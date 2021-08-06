Інтерв'ю Зеленського телеканалу "Дом" - коротко

Що Зеленський радить любителям Росії на Донбасі, чому Крим ніколи не буде російським і що потрібно робити українцям на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю державному телеканалу "Дом". Він транслюється лише на окуповані території Донбасу та Криму. Тому інтерв'ю вирішили зробити повністю російською мовою. Яким пам'ятає Донецьк-2014, в чому звинувачує Францію та Німеччину, а також від кого залежить повернення окупованих територій: LIGA.net вибрала 12 головних цитат Зеленського.

Пам'ятає концерт Кварталу в Донецьку в 2014-му з патріотичними піснями. "У квітні 2014-го дійсно був концерт Кварталу. Я завжди з радістю приїжджав до Донецька, у нас були повні зали. Добрий, теплий, "аншлагівський", як то кажуть, глядач. Гумор гострий і різний. Пісні кварталівські дуже-дуже патріотичні. Пам'ятаю, що покликали на інтерв'ю після концерту. І запитали: "Що ви думаєте? Який Донбас? Ви бачите, що починає відбуватися?". Я кажу: Донбас як? Наш".

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А на вулицях Донецька йшла молодь з різними прапорами. "Щось сталося, ніби я прокинувся в іншому світі. На вулиці я зустрів молодих хлопців, які йшли і крикнули "О, Вован!". Вони йшли з різними прапорами: українськими і не тільки. Я запитав: "Хлопці, а що ви робите?". А він каже: "Вован, давай сфотографуємося". Я кажу: "Хлопці, зачекайте, зараз не до фотографій. Що ви робите?". Відповідають: "Та, це робота".

Росія посварила два народи і шкодуватиме про Крим. "Російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки і рішення щодо Криму... Крим – це перший сірник, перший вогник, через який два народи, два покоління, так одне до одного ставляться. Не хочуть бачити, не хочуть чути".

Крим – його земля, він ніколи не буде російським. "Ці люди, які окупували, ніколи не любитимуть Крим так, як ми... Це моя земля, це не їхня земля. Вони не будуть тут, їхні покоління тут не ростимуть, і діти їхні не тут, і не вмиратимуть вони за нашу землю. Це ніколи не буде російська територія. Просто ніколи".

Повернення Криму та Донбасу – питання часу. "Неможливо це, хоч перепишіть історію і переіменуйте всі міста, хоч зітріть цю історію. Неможливо це. Всі вони повернуться додому – питання часу".

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Радить любителям Росії їхати з Донбасу. "Якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу і вважаєш, що "наше діло праве, нам – у Росію, ми – росіяни". То це велика помилка – залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи... Якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але відчував її Росією. Якщо ти так відчуваєш, то повинен зрозуміти – в ім'я своїх дітей та онуків уже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії".

А українців закликає триматися. "Якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор й українську мову – будь там, тримайся. Ця земля буде деокупована в будь-якому разі".

Просить жителів Донбасу та Криму святкувати День незалежності України. "Вони не повинні погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували. День незалежності – так, святкувати. Я розумію, можливо не голосно й не вивішуючи прапор на балконі, тому що прийдуть і вб'ють. Але дітям треба говорити, хто вони".

А вчителів у Донецьку – акуратно розповідати дітям правду. "Де вчителю працювати? Вчитель іде в цю школу... І там якось акуратно треба викладати, розмовляти з дітьми і намагатися дати їм об'єктивну інформацію. Ось це завдання. Ось це інформаційна перемога".

Переконаний, що режим припинення вогню був. Незважаючи на втрати. "Ми з вами мали режим припинення вогню в Україні. Ми мали його, і він сім місяців діяв, п'ять із яких... Так, були провокації з того боку, були поранення. Але відчуття, що ось ми йдемо, ми не втрачаємо людей – воно з'явилося".

Вважає Німеччину та Францію занадто "акуратними". У ТКГ це не працює. "Росія постійно йде від словосполучення "сторона конфлікту". У нас було декілька не дуже приємних засідань у Мінську у відеоформаті, коли і німецька, і французька сторона дуже акуратно, що, мовляв, Росія – сторона. У цьому сенсі ця акуратність не працює".