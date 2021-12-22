Інцидент із нардепом Галушком, який хамив поліцейським: Були й інші епізоди - Аваков

22 декабря 2021, 18:22
 Политика Источник: Гордон

Епізод з образою патрульних поліцейських, опублікований "Українською правдою" - не єдиний за участю нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, були й інші епізоди.

Аваков розповів, що за фактом інциденту з Галушком у грудні минулого року мав бесіду з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамієм та з тодішнім нардепом Денисом Монастирським, який очолював Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності, членом якого є Галушко.

Арахамія і Монастирський погодилися, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали розмову щодо цього з Галушком, зазначив Аваков.

"Щодо водія, який допустив порушення правил дорожнього руху, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання", - додав ексглава МВС.

Галушко - випускник Національної академії внутрішніх справ.

22 грудня "Українська правда" опублікувала відео інциденту з Галушком, який стався у грудні 2020 року. Тоді патрульні зупинили авто, у якому був водій нардепа, за порушення правил дорожнього руху. На місце приїхав політик і, нецензурно висловлюючись, заявляв правоохоронцям, що це автомобіль народного депутата і вони, за його твердженнями, не мали права його зупиняти. Галушко також назвав поліцейських "дебілами, які не вміють користуватися електронними базами".

У "Слузі народу" засудили дії Галушка, що влаштував конфлікт із патрульними. За словами спікерки фракції Юлії Палійчук, поведінка депутата "стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього".

Источник: Гордон
 
 
 