Інцидент із нардепом Галушком, який хамив поліцейським: Були й інші епізоди - Аваков

Епізод з образою патрульних поліцейських, опублікований "Українською правдою" - не єдиний за участю нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, були й інші епізоди.

Аваков розповів, що за фактом інциденту з Галушком у грудні минулого року мав бесіду з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамієм та з тодішнім нардепом Денисом Монастирським, який очолював Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності, членом якого є Галушко.

Арахамія і Монастирський погодилися, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали розмову щодо цього з Галушком, зазначив Аваков.

"Щодо водія, який допустив порушення правил дорожнього руху, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання", - додав ексглава МВС.

Галушко - випускник Національної академії внутрішніх справ.

22 грудня "Українська правда" опублікувала відео інциденту з Галушком, який стався у грудні 2020 року. Тоді патрульні зупинили авто, у якому був водій нардепа, за порушення правил дорожнього руху. На місце приїхав політик і, нецензурно висловлюючись, заявляв правоохоронцям, що це автомобіль народного депутата і вони, за його твердженнями, не мали права його зупиняти. Галушко також назвав поліцейських "дебілами, які не вміють користуватися електронними базами".

У "Слузі народу" засудили дії Галушка, що влаштував конфлікт із патрульними. За словами спікерки фракції Юлії Палійчук, поведінка депутата "стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього".